Assente per ritocchi estetici, bufera sulla presidente peruviana

La presidente del Perù, Dina Boluarte, indagata per il caso dei Rolex, è di nuovo nell'occhio del ciclone. Secondo il settimanale 'Hildebrandt en sus Trece', il capo dello Stato si sarebbe sottoposta a un intervento di chirurgia estetica l'anno scorso e durante il riposo post-operatorio avrebbe abbandonato le sue funzioni di governo.

Il primo ministro, Gustavo Adrianzén, ha negato che Boluarte abbia lasciato vacante l'incarico per 12 giorni tra giugno e luglio 2023.

Il premier ha poi aggiunto che la presidente si sta attualmente riprendendo da una "grave infezione polmonare", che l'ha costretta a essere assistita dai medici lo scorso fine settimana.

"Per fortuna è già in processo di guarigione e posso essere un testimone eccezionale dello sforzo che fa costantemente per svolgere personalmente la sua attività," ha dichiarato Adrianzén.



