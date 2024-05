Alluvione in Brasile, pacchetto di aiuti da 9,3 miliardi di euro

Il governo del Brasile ha varato un primo pacchetto di aiuti da 50,9 miliardi di real (9,3 miliardi di euro) in favore dello Stato di Rio Grande do Sul flagellato da un'alluvione che ha causato almeno 107 morti e devastato l'economia del territorio. Lo hanno annunciato il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, in occasione della firma del decreto esecutivo che contiene le misure. Il provvedimento, entrato già in vigore, dovrà essere approvato entro 120 giorni in parlamento.

Le risorse sono destinate ai circa 3,5 milioni di residenti che hanno subito perdite. L'obiettivo di questa fase è quello di servire i lavoratori dipendenti, i beneficiari di programmi sociali, i produttori rurali, le aziende e i municipi. La prossima settimana è prevista la firma dell'accordo per la sospensione del pagamento del debito del Rio Grande do Sul nei confronti del governo centrale e ulteriori misure per i cittadini colpiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA