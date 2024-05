Venezuela, González e Machado alla Conferenza sulle Americhe

Il candidato presidenziale dell'opposizione venezuelana, Edmundo González, e la vincitrice delle primarie dello scorso anno, María Corina Machado, hanno partecipato oggi alla 54/a conferenza del Consiglio delle Americhe che si è tenuta a Washington.

Nei loro interventi virtuali, riferisce il quotidiano El Nacional, entrambi hanno illustrato il lavoro in svolgimento in vista delle imminenti elezioni presidenziali del 28 luglio.

"Quello che viviamo in Venezuela è unico", ha assicurato Machado, aggiungendo che "voglio davvero sottolineare che questo va oltre un processo elettorale. E' diventata una lotta esistenziale, persino spirituale (...) e la forza che cresce giorno dopo giorno è enorme".

La leader di Vente Venezuela ha sottolineato che González "ha ricevuto in pochi giorni un grande sostegno" da diversi settori politici e sociali venezuelani. "Stiamo lavorando insieme e siamo consapevoli delle enormi sfide che dobbiamo affrontare. Ma ho fiducia nel popolo venezuelano e so che prevarremo".

Da parte sua, il candidato González, un diplomatico di carriera di 74 anni, ha sottolineato l'"entusiasmo" dimostrato dai cittadini per partecipare alle elezioni del 28 luglio, e ha affermato che si sta costruendo una "grande coalizione" alla quale si sono uniti settori di tutti gli schieramenti politici, anche della sinistra.

Infine, ha ribadito che sarà importante la presenza della comunità internazionale in Venezuela per monitorare lo sviluppo del processo elettorale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA