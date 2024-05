Impresa canadese cerca oro e argento nella Patagonia argentina

La compagnia mineraria canadese Rugby Resources ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione ambientale in Argentina per perforazioni alla ricerca di oro e argento nella provincia patagonica di Santa Cruz, nell'ambito del progetto denominato Zanjón, situato a sud di Cerro Vanguardia, un'altra miniera che già sfrutta giacimenti di metalli preziosi.

In un comunicato ufficiale, Rugby Resources ha anche segnalato che, dopo aver ottenuto l'approvazione del meccanismo di forniture di acqua necessarie alla futura attività, sarà in grado di condurre un piano di misurazioni magnetiche e di geochimica del suolo prima dell'avvio del lavoro su un programma di 28 pozzi di una profondità media di 170 metri.

Il progetto Zanjon, precisa la nota, è situato nella formazione Chon Aike del massiccio del Deseado, una regione di rocce vulcaniche dell'età giurassica che ospita una serie di sistemi epitermici oro-argento di livello mondiale.

I sistemi di vene epitermali di Chon Aike "sono caratterizzati da complessi sistemi di faglie, alcuni dei quali altamente mineralizzati". Inoltre El Zanjón "si trova a sud della miniera Cerro Vanguardia, gestita dalla società sudafricana AngloGold Ashanti, ricca di gradi quantità d'oro e argento".

Per questo, conclude Rugby Resources, "si ritiene che il nuovo progetto abbia un eccellente potenziale per la scoperta di un vasto giacimento di vene mineralizzate".



