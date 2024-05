Il Fabio Lepore Jazz Duo a Città del Messico

Il Fabio Lepore Jazz Duo si esibirà l'11 maggio all'Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico.

Esponente jazzistico in Italia, Fabio Lepore ha attirato l'attenzione soprattutto per le sue interpretazioni in lingua madre, pur conservando le tradizioni legate all'epoca d'oro del genere sviluppatosi a New Orleans nei primi anni del XX secolo.

Il cantante proporrà al pubblico, accompagnato al piano da Francesco Schepisi, il concerto "Pausa Caffè", incentrato sul suo primo album da solista, con cui ha raggiunto su Spotify un milione di ascolti.

Lepore ha vinto numerosi premi internazionali e dal 2020 è direttore artistico del Levante Jazz Festival. Interprete versatile, ha preso parte a numerosissimi progetti di jazz, pop e musica a cappella, cantando con numerose orchestre in alcuni tra i più grandi teatri di 70 Paesi in 5 continenti nel mondo.





