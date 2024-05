Mistero in Honduras, pioggia di pesci sulla cittadina di Yoro

Anche quest'anno a Yoro, in Honduras, si è verificato un fenomeno tanto sorprendente quanto unico: la pioggia di pesci. L'evento si svolge almeno una o due volte l'anno, solitamente durante i mesi di maggio e giugno. A renderlo ancora più enigmatico, il fatto che il luogo si trovi a una distanza considerevole dall'oceano.

Le prime testimonianze del misterioso avvenimento a Yoro risalgono al XIX secolo, ma è dal 1998 che la cittadina ha deciso di istituire addirittura una Festa annuale per celebrarlo.

L'enigma della pioggia di pesci ha sconcertato sia gli scienziati che la gente del posto. Mentre alcune spiegazioni meteorologiche suggeriscono l'intervento di forti venti o trombe marine, altre teorie più folcloristiche attribuiscono il fenomeno a interventi divini. Come quella che lo lega alla storia di un prete cattolico del 1800, le cui preghiere scatenarono la prima pioggia di pesci in risposta alla sofferenza della sua comunità colpita dalla carestia.

Yoro non è comunque l'unico luogo dove questo fenomeno ha lasciato di stucco i suoi abitanti. A Yasuj, in Iran, nel corso degli anni sono stati segnalati episodi simili.



