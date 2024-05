Il Papa prega per le popolazioni colpite dalle inondazioni

Papa Francesco ha espresso questa domenica solidarietà allo stato brasiliano di Rio Grande do Sul colpito da tempeste e inondazioni che hanno ucciso almeno 66 morti, costretto 95.700 persone a lasciare le proprie case e causato danni incalcolabili.

"Assicuro la mia preghiera per la popolazione dello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, colpita da grandi inondazioni. Il Signore accolga i defunti, conforti i loro familiari e quanti hanno dovuto lasciare le proprie case", ha detto il Santo Padre durante la recita del Regina Caeli.



