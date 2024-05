Migliorano le aspettative per il peso messicano

Gli specialisti del settore privato consultati dalla Banca Centrale messicana (Banxico) hanno aggiornato le loro aspettative sulla valuta locale per quest'anno. L'opinione generale è chiara: la moneta dell'unico Paese latino del Nord America si comporterà meglio del previsto rispetto al dollaro statunitense.

Secondo i risultati della "Encuesta de Expectativas", il tasso di cambio peso/dollaro dovrebbe chiudere il 2024 su livelli di 17,89 unità.

In un anno elettorale sia in Messico che negli Stati Uniti, così come in un contesto in cui si sono viste ridotte le possibilità che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse, gli esperti prevedono che il peso sarà caratterizzato da una maggiore forza. Un mese fa il livello previsto per la fine dell'anno era di 18,10 unità.

Nei primi giorni di maggio la moneta locale è riuscita a posizionarsi nuovamente sotto le 17,00 unità, in un contesto in cui il taglio dei tassi sembra ancora lontano, sia da parte della Fed che di Banxico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA