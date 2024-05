Via in El Salvador al nuovo Parlamento controllato da Bukele

E' cominciata in El Salvador la nuova legislatura 2024-2027 con l'insediamento del Parlamento unicamerale che, per effetto di una riforma, presenta una riduzione dei suoi membri dai precedenti 84 a 60. I media sottolineano che l'assemblea legislativa è completamente controllata dalla coalizione che sostiene il governo del presidente Nayib Bukele.

Infatti, nelle recenti elezioni il partito Nuevas Ideas fondato dal capo dello stato ha ottenuto 54 seggi, a cui si devono aggiungere i due seggi del Partido de Conciliación Nacional (Pcn) e uno del Partido Demócrata Cristiano (Pdc).

L'opposizione è rappresentata invece da soli tre parlamentari, due del partito di centro-destra Arena, e uno di Vamos, mentre per la prima volta lo storico partito di sinistra Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) non ha ottenuto neppure un seggio.

Nella prima giornata di lavori, dopo aver giurato fedeltà alla costituzione, i parlamentari hanno approvato ieri una modifica del regolamento interno ed una riduzione delle Commissioni dalle precedenti 20 alle otto attuali. Infine è stata approvata praticamente all'unanimità la nomina di Ernesto Castro (Nuevas Ideas) quale presidente dell'Assemblea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA