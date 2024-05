L'ex presidente uruguaiano Mujica, 'non mi curerò all'estero'

L'ex presidente dell'Uruguay, José Mujica, ha escluso di andare all'estero per curare il tumore all'esofago che gli è stato diagnosticato recentemente.

L'assenza dell'icona della sinistra latinoamericana è stata notata ieri all'evento organizzato dalla centrale unica sindacale Pt-Cnt in occasione della Festa dei lavoratori. Anche se ha comunque partecipato al barbecue promosso come ogni anno dai suoi sostenitori vicino a casa sua, alla periferia di Montevideo.

"Grazie a tutte le persone che mi hanno chiamato dall'Uruguay e dall'estero e per gli auguri che mi hanno fatto dal Brasile, dall'Argentina, dagli Stati Uniti", ha detto Mujica ai giornalisti, insistendo che comunque rimarrà nel Paese.

"Non andrò nemmeno all'estero. Mi fido dei medici uruguaiani.

Lo apprezzo molto, ma vediamo cosa possiamo sistemare qui", ha detto l'88enne ex capo dello Stato.



