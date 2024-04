Ok della Camera argentina al piano riforme Milei, va al Senato

E' stata una vittoria completa quella del governo ultraliberista di Javier Milei oggi alla Camera dei Deputati. Dopo la sonora sconfitta a febbraio della legge omnibus, la sua versione corretta e snellita da 600 a 300 articoli è stata approvata in toto in prima lettura anche nelle singole votazioni dei 30 capitoli in cui era suddivisa, dopo un primo ok nella votazione generale del testo.

La 'Legge Base' - così è stato battezzato dal governo il pacchetto di riforme e deregulation, impositiva, e pensionistica che passerà adesso all'esame del Senato - include 'superpoteri' all'esecutivo in materia amministrativa, economica e finanziaria; la riforma del lavoro; la riforma del sistema pensionistico, con l'eliminazione della moratoria che concedeva la possibilità di accedere al regime anche a persone che non avevano versato tutti i contributi; le privatizzazioni (tra le quali quella della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas); il regime speciale per i grandi investimenti e un mega condono fiscale per i patrimoni non dichiarati all'estero.

La veglia di protesta indetta di fronte al Parlamento da sindacati, organizzazioni sociali e partiti di sinistra si è svolta in modo pacifico mentre centinaia di agenti delle forze dell'ordine erano schierati attorno all'edificio del Congresso per controllare eventuali disordini.



