I boss delle bande armate di Haiti chiedono l'amnistia

I leader delle bande armate che hanno gettato Haiti nel caos hanno chiesto amnistie nei loro confronti al Consiglio di transizione, insediatosi formalmente la scorsa settimana per eleggere un nuovo presidente e formare un nuovo governo. I boss chiedono inoltre di partecipare attivamente alla transizione di potere e minacciano nuove violenze se le loro richieste non verranno soddisfatte.

"O ci sediamo tutti attorno al tavolo, oppure il tavolo verrà distrutto con tutti noi", ha affermato in un messaggio sui social Jimmy Cherizier, noto come 'Barbecue', un ex agente di polizia divenuto leader di una coalizione di bande conosciuta come 'Viv Ansanm', che ora controlla la maggior parte della capitale, Port-au-Prince.

Il Consiglio presidenziale è visto come un passo fondamentale per ripristinare la sicurezza nella nazione caraibica.



