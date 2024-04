Blitz in Favela a Rio, la polizia scopre una piscina di lusso

C'era anche una piscina di lusso illuminata con luci a Led nella 'Spa' costruita nel quartier generale del Comando Vermelho (CV), più potente organizzazione criminale di Rio de Janeiro. A scoprire l'area costruita all'interno della favela del Complexo do Alemão sono stati gli agenti della polizia militare e civile che questa mattina hanno portato avanti una vasta operazione alla ricerca di latitanti di altri stati che secondo le indagini si nascondono nella enorme favela, centro nevralgico delle operazioni del CV.

Al loro arrivo i circa 350 agenti hanno incontrato la resistenza dei criminali che hanno costruito delle barricate improvvisate e dato vita a una serie di intense sparatorie in diversi punti della regione. Le autorità non hanno divulgato informazioni su feriti, arresti o sequestri. "Il lavoro nelle favelas fa parte delle azioni di lotta alla criminalità ed è un lavoro fondamentale, poiché l'organizzazione criminale utilizza il Complexo do Alemão come bunker e punto di partenza per attacchi ad altri territori, oltre imporre restrizioni alla libertà dei residenti e utilizzare la popolazione come scudo umano", ha dichiarato in un comunicato la Polizia Civile.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA