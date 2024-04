Venezuela: altri 5 oppositori interdetti dalle cariche elettive

Nuova attacco del governo di Nicolas Maduro contro le opposizioni: il Controllore generale del Venezuela ha pubblicato i nomi di altri cinque leader politici interdetti dalle cariche elettive nel Paese.

Le misure, applicate dal 16 aprile, colpiscono l'ex sindaco Carlos Ocariz e l'ex deputato Tomás Guanipa, entrambi del partito Primero Justicia, che sono stati interdetti da qualsiasi incarico pubblico per 15 anni. Stesso periodo di squalifica anche per José Antonio Fernández López, sindaco del municipio di Los Salías, ed Elías Sayegh, sindaco del municipio di El Hatillo, entrambi nello Stato di Miranda. Juan Carlos Caldera, esponente di spicco di Primero Justicia, è stato invece interdetto per 12 mesi.

I cinque politici interdetti si aggiungono a una lunga lista che comprende la principale leader dell'opposizione, María Corina Machado, e l'ex candidato alla presidenza, Henrique Capriles.

"Daremo una lezione storica a questa destra fascista", ha assicurato Maduro inaugurando a Caracas il vertice dell'Alleanza bolivariana dei popoli d'America Latina (Alba), pochi giorni dopo l'investitura di Edmundo González Urrutia come candidato unico delle opposizioni per sfidarlo alle presidenziali del 28 luglio.



