'L'Ecuador perde 12 milioni di dollari l'ora con i blackout' (2)

L'Ecuador perde circa 12 milioni di dollari per ogni ora di blackout: lo ha detto il ministro ad interim dell'Energia e delle Miniere, Roberto Luque, commentando la crisi energetica in corso nel Paese.

La perdita, secondo "i primi numeri che abbiamo, è di circa 12 milioni di dollari l'ora senza elettricità, che genera circa 72 milioni di dollari al giorno, il che è abbastanza considerevole e deplorevole, e stiamo lavorando per uscirne", ha spiegato Luque in una conferenza stampa.

Per far fronte al problema, il governo del presidente Daniel Noboa ha applicato razionamenti su scala nazionale che arrivano fino a circa sei ore al giorno. "Le misure adottate finora sono importanti ma non sufficienti", ha ammesso il ministro.

L'Ecuador sta attraversando una grave siccità che ha lasciato al di sotto del livello minimo il bacino idrico di Mazar, il secondo più grande della nazione. A ciò si aggiunge la sospensione della fornitura di energia elettrica alla Colombia, dove pure la siccità ha colpito duramente. L'esecutivo inoltre deve fare i conti con le azioni di presunti sabotatori: 22 le persone già denunciate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA