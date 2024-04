Haiti, il Consiglio presidenziale si è insediato ufficialmente

Al termine di un lungo e complesso processo, il Consiglio presidenziale di transizione di Haiti si è insediato oggi nel Palazzo nazionale di Port au Prince dove lavorerà alla formazione di un nuovo governo.

In una cerimonia svoltasi all'alba, riferisce il quotidiano Le Nouvelliste, i nove membri del Consiglio hanno giurato ufficialmente, ricevendo gli onori dalla Guardia del palazzo e da una banda musicale.

Prima di questo evento, il primo ministro uscente, Ariel Henry, ha formalizzato le sue dimissioni, firmando anche un decreto con cui ha nominato premier ad interim l'ex ministro dell'Economia, Michel Patrick Boisvert, in attesa che il Consiglio designi quello definitivo che formerà un governo e guiderà il Paese verso elezioni generali.

L'obiettivo è quello di dare vita a un processo istituzionale che porti, attraverso un voto popolare, all'investitura di un nuovo presidente della repubblica entro il 7 febbraio 2026.

Le prospettive del percorso sono al momento difficili, per l'azione di una federazione di potenti bande criminali ostili alla classe politica che ha finora guidato il paese.

Ad una soluzione di questa emergenza potrebbe contribuire il dispiegamento di una Forza multinazionale di sostegno alla sicurezza (Fmas), già autorizzata dall'Onu, ma che non ha ancora visto la luce per l'instabilità istituzionale haitiana e per la mancanza di finanziamenti internazionali.



