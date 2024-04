Maduro annuncia il ritorno in Venezuela dell'ufficio Onu espulso

Il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha annunciato il ritorno nel Paese dell'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, espulso a febbraio dopo aver espresso "profonda preoccupazione" per l'arresto dell'avvocato e attivista Rocío San Miguel, accusata di terrorismo per il suo presunto coinvolgimento in un piano per assassinare il capo dello Stato.

L'annuncio è stato dato in presenza del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, che sta indagando sul Venezuela per possibili crimini contro l'umanità. Khan, che ieri ha aperto un ufficio della procura della Cpi a Caracas, ha detto di essere "molto grato" a Maduro per aver "espresso il suo impegno su mia richiesta di consentire il ritorno dell'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite in Venezuela".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA