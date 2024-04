Lula, non ho ancora letto la lettera inviata da Milei

Il presidente del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva, ha detto di non aver ancora letto la lettera inviatagli dall'omologo argentino Javier Milei una settimana fa, aggiungendo che quando lo avrà fatto riferirà di cosa gli "piacerebbe parlare" con il leader argentino.

Il presidente Lula ha confermato che il ministero degli Esteri ha ricevuto una lettera dal governo argentino in cui si chiedeva di fissare un incontro tra i due presidenti, spiegando di non aver potuto leggere il contenuto del documento perché la lettera è stata consegnata al ministro degli Esteri Mauro Vieira che subito dopo l'incontro con l'omologa argentina Diana Mondino lasciato il Paese per impegni istituzionali.

I due presidenti non si sono mai incontrati e non hanno mai parlato tra loro. Nel corso della campagna elettorale per le presidenziali argentine Milei aveva chiamato Lula "corrotto" e "comunista" promettendo di non parlarci mai una volta eletto.

Tuttavia in seguito numerosi sono stati i tentativi di Buenos Aires di aprire un canale di dialogo istituzionale, sempre bocciati dal governo e dalla diplomazia brasiliana che subordinano la normalizzazione dei rapporti alla presentazione di scuse formali.



