Frustrazione indigeni, 'Lula non fa abbastanza per noi'

Il movimento indigeno brasiliano ha espresso "frustrazione" con il presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Se dico che la demarcazione è progredita nel suo governo direi una bugia. Preferisco un nemico che non mi dà pacche sulle spalle, piuttosto che uno che ti dà pacche sulle spalle ma non fa niente per te", ha detto il coordinatore dell'Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib), Kreta Kaingang.

La settimana scorsa, Lula ha firmato i decreti di ratifica di due territor, uno a Bahia e l'altro nel Mato Grosso. Il movimento indigeno, tuttavia, attendeva il riconoscimento di altre quattro riserve.

Gli indios brasiliani anche quest'anno stanno svolgendo una settimana di proteste a Brasilia, con migliaia di partecipanti provenienti da diverse etnie, in difesa della demarcazione delle loro terre ancestrali.



