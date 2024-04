Da Urrutia appello all'unità delle opposizioni in Venezuela

Cinque giorni dopo l'investitura ufficiale come candidato unico delle opposizioni per sfidare Nicolas Maduro alle elezioni del 28 luglio, il diplomatico Edmundo González Urrutia ha fatto oggi la sua prima apparizione pubblica agli elettori. In un video pubblicato su YouTube il diplomatico 74enne ha affermato che "è tempo di marciare tutti insieme per il recupero della nostra democrazia, di mettere da parte le differenze e lavorare insieme per ottenere la vittoria elettorale il prossimo luglio", auspicando "un'unità ampia e integrale che offra prospettiva e visione per il futuro".

"È tempo che tutti i venezuelani si uniscano" perché nessuno può rimanere indifferente di fronte alla crisi economica e sociale che il Paese attraversa, ha aggiunto. La Piattaforma unitaria democratica (Pud) per Urrutia "si impegna a costruire un Venezuela per tutti, dove ci sarà giustizia, autonomia e indipendenza dei poteri pubblici e dove nessuno avrà paura di essere perseguitato per le proprie idee".

"Ci impegniamo a realizzare una transizione che garantisca la libertà dei prigionieri politici, il ritorno degli esuli e di tutti i venezuelani che sono partiti e desiderano tornare, l'adattamento delle autorità pubbliche per far prevalere la loro indipendenza e far tornare il nostro Paese ad essere un riferimento democratico internazionale", ha aggiunto.



