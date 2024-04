Cuba e Ue si confrontano a Bruxelles sulle sanzioni unilaterali

Si tiene oggi a Bruxelles, il 4/o Dialogo fra le delegazioni di Cuba e dell'Unione europea (Ue) sul tema delle Misure coercitive unilaterali da decenni adottate nei confronti dell'isola caraibica.

L'incontro, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cubano, è uno sviluppo di quello tenutosi a marzo 2021, in formato virtuale, per "discutere gli effetti dell'imposizione di misure coercitive unilaterali come mezzo per esercitare pressione politica ed economica contro gli Stati".

Altri temi in agenda sono gli ambiti giuridici e pratici della legislazione esistente nell'Ue per contrastare l'applicazione extraterritoriale delle leggi imposte da paesi terzi, nonché il trattamento di questo problema nei forum multilaterali.

La delegazione cubana sarà presieduta dal direttore generale degli Affari multilaterali e del Diritto internazionale del ministero degli Esteri, Rodolfo Benítez Verson. che "aggiornerà la parte europea sull'intensificazione del 'blocco criminale' imposto dagli Stati Uniti contro il popolo cubano" Inoltre evocherà "gli effetti dell'inclusione arbitraria e ingiustificata di Cuba nella Lista statunitense degli Stati che sponsorizzano il terrorismo", ed "i riflessi di essa sui progetti di cooperazione tra Cuba e Ue".

Infine, la delegazione della Ue sarà guidata da Pelayo Castro, vicedirettore generale per le Americhe del Servizio europeo per l'azione esterna e sarà composta anche da altri alti funzionari del servizio diplomatico europeo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA