Boric, 'ho imparato dagli insuccessi ma resto di sinistra'

"In questi due anni da presidente sono cambiato, imparando anche dagli insuccessi della sinistra in Cile e nel mondo, ma resto una persona di sinistra": lo ha detto all'ANSA il presidente cileno, Gabriel Boric.

Nel marzo 2022, all'età di 36 anni, Boric è diventato il più giovane capo dello Stato a insediarsi al governo in Cile, guidando un'alleanza che riunisce forze di sinistra e di centrosinistra.

"Mi sembra del tutto naturale che, mantenendo fermi i nostri principi e le nostre convinzioni più profonde, adattiamo le nostre azioni e i nostri comportamenti al ruolo attuale", ha dichiarato il leader progressista. "Non sono un attivista, né un rappresentante di un settore della società. Ma sicuramente non resto neutrale davanti ai conflitti e alle diverse sfide che abbiamo davanti", ha continuato Boric. "Mantengo le mie convinzioni, non dimentico perché siamo arrivati qui, la vocazione e la necessità di costruire un Paese più giusto, dove la ricchezza sia distribuita in modo più equo, dove esista un profondo rispetto per i diritti umani, il riconoscimento della diversità, il rafforzamento della democrazia", ha aggiunto.





