Argentina, il governo Milei non chiuderà le università pubbliche

Il portavoce del governo argentino, Manuel Adorni, ha assicurato che i piani del presidente Javier Milei "non prevedono in alcun caso" la chiusura delle università pubbliche e ha colto l'occasione per definire l'esecutivo argentino come "il più grande difensore dell'istruzione pubblica".

Adorni è intervenuto all'indomani di una mobilitazione che ha visto scendere in piazza centinaia di migliaia di persone a difesa delle università pubbliche, colpite da pesanti tagli. La Casa Rosada ha criticato l'azione di 'certi personaggi' che hanno fomentato la protesta diffondendo l'informazione falsa che il governo ha intenzione di chiudere centinaia di atenei.





