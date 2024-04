Conclusa la settimana del design italiano in Paraguay

Al termine di un fitto programma di eventi con esperti del settore e con focus su innovazione, sostenibilità e inclusione, si è conclusa la Settimana del Design italiano ad Asuncion, in Paraguay.

L'iniziativa, organizzata dall'ambasciata d'Italia in collaborazione con Mancini Worldwide, ha visto il coinvolgimento di Felice Serreli, artista e designer di riconosciuta fama italiana ed internazionale.

Nel quadro della Settimana del Design, si legge in una nota, l'ambasciatore Marcello Fondi ha lanciato il contest artistico 'Il mio giardino ideale', rivolto agli studenti dell'università della Facoltà di Architettura e di Design dell'Universidad Nacional de Asuncion.

Il progetto finalista, dal titolo "Mesa Jekapyre", realizzato dallo studente Alejandro Daniel López Duarte, si è aggiudicato un volo da e per l'Italia con l'operatore e partner dell'evento AirEuropa.

Gli studenti arrivati in finale hanno avuto inoltre la possibilità di supportare l'artista Serreli nella creazione dell'installazione 'Dissonanze Egocentriche", inaugurata ed esibita nel Paseo Galleria della capitale con la presenza del ministro del Turismo del Paraguay Angie Duarte.

L'iniziativa si è protratta fino al 20 aprile e tra i diversi appuntamenti ha incluso anche un workshop, una mostra, la proiezione di video, una masterclass e il Wine Design, con degustazione di vini italiani.



