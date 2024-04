Machado, 'un altro grande passo verso la libertà in Venezuela'

La principale leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, si è rivolta al Paese in un video sui social in cui ha accolto con favore la designazione di Edmundo González Urrutia al suo posto come candidato unitario contro Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali del 28 luglio.

"Abbiamo fatto un altro grande passo verso la nostra libertà e il ritorno a casa dei nostri figli", ha detto Machado, che il 22 ottobre scorso aveva stravinto le primarie dell'opposizione ma che non può concorrere al voto perché interdetta per 15 anni dalle cariche pubbliche. Secondo l'ex deputata conservatrice, il nuovo candidato "è stato sostenuto da tutti, da ogni partito politico, da ogni bravo cittadino".

Machado ha poi invitato i connazionali, dentro e fuori dal Paese, a sostenere la candidatura di Urrutia "per garantire che ogni voto conti".



