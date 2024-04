Pubblicata la lista dei criminali più ricercati dell'Ecuador

La presidenza dell'Ecuador ha pubblicato oggi sul suo account ufficiale sui social l'elenco dei criminali più ricercati del Paese.

Nella lista sono menzionati i nomi delle organizzazioni criminali Fatales, Águilas, Mafia 18, Tiguerones, Latin King, Lobos, Chone Killer e Lagartos.

Il governo ha menzionato più di 60 membri di otto diverse gang classificati come "terroristi" dal decreto con cui il presidente Daniel Noboa ha dichiarato il conflitto armato interno nella nazione sudamericana. In Ecuador, da gennaio è in vigore lo stato di emergenza, deciso in seguito al caos scatenato dalle bande del narcotraffico, che ha causato una ventina di morti, esplosioni nelle strade, sequestri temporanei di funzionari carcerari e l'assalto armato a un canale televisivo che trasmetteva in diretta.



