Nuovo stop alla pace tra governo ed ex Farc in Colombia

Ivan Mordisco, comandante dello Stato maggiore centrale (Emc), il principale gruppo dissidente delle ex Farc, ha abbandonato i negoziati di pace con il governo in Colombia. L'esecutivo del presidente Gustavo Petro ha annunciato che continuerà a dialogare con altri leader della guerriglia.

I negoziati hanno cominciato a indebolirsi il 17 marzo, quando Petro ha decretato la fine del cessate il fuoco bilaterale in tre dipartimenti del sud-ovest del Paese, in seguito all'assassinio di un leader indigeno da parte degli insorti. Il capo dello Stao ha poi annunciato anche trattative con 'La Segunda Marquetalia', fazione nemica dell'Emc guidata da Iván Márquez, ex numero due delle Farc.

Nonostante gli sforzi di pace del governo, secondo le organizzazioni internazionali la violenza non diminuisce nella nazione e il traffico di droga continua a livelli record.





