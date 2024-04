Il possesso anche minimo di droga può diventare reato in Brasile

Il Senato brasiliano ha approvato una riforma della Costituzione che istituisce come reato il possesso di qualsiasi quantità di droghe illecite. La proposta è stata approvata in due turni di votazioni - la prima con 53 voti contro nove contrari, la seconda con 52 a nove - e ora passerà alla Camera dei deputati.

L'iniziativa, secondo i suoi promotori, mira a combattere il consumo e la commercializzazione degli stupefacenti. Il provvedimento precisa che spetta alla giustizia stabilire, caso per caso, se una persona è trafficante o solo consumatore occasionale.

In base al progetto, se una persona dimostra davanti a un giudice che la droga trovata in suo possesso era esclusivamente per uso personale, verrà trattata come consumatore occasionale e inviata a un centro di trattamento della tossicodipendenza, oltre a ricevere una pena diversa dal carcere previsto in caso di spaccio.



