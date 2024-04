Il Messico è tra i primi 5 Paesi al mondo per richieste di asilo

Il Messico - al centro di una crisi diplomatica con l'Ecuador dopo l'irruzione nella sua ambasciata a Quito per arrestare il vicepresidente ecuadoriano Jorge Glas - è diventato uno dei cinque Paesi con il maggior numero di richieste di asilo al mondo e si è rapidamente trasformato da punto di transito per migranti a nazione di destinazione: lo sostiene un rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

Secondo il rappresentante di Unhcr in Messico, l'italiano Giovanni Lepri, la Commissione messicana per l'aiuto ai rifugiati (Comar) ha quadruplicato la sua capacità gestionale dal 2018. Lo scorso anno è stato raggiunto un nuovo record di richieste di rifugiati in Messico, pari a 140.982 . La maggioranza (31%) corrisponde ad haitiani, il 30% a honduregni e il 13% a cubani, ha precisato Lepri, indicando che il Messico accoglie ogni giorno 68 richieste di rifugiati, un vero record.





