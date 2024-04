Concluso il Foro Pymes dell'IILA a Montevideo

Con la partecipazione di circa 200 delegati provenienti da 17 paesi della regione si e' concluso oggi l'VIII Foro Pymes Italia-America Latina, iniziativa finanziata dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Maeci e realizzata da IILA-Organizzazione Internazionale Italo-latino americana in collaborazione con il ministero dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere dell'Uruguay e la Caf - Banca di Sviluppo dell'America Latina e Caraibi.

La segretario generale Cavallari ha ringraziato le autorità uruguaiane "per l'efficace collaborazione e ospitalità", il governo italiano "per il costante supporto e la fiducia riposta nell'organizzazione", il coordinatore del Foro PyMES Josè Luis Rhi-Sausi e tutto lo staff di IILA "per gli intensi mesi di lavoro" che hanno consentito all'iniziativa di diventare ormai "un sicuro punto di riferimento" in materia di cooperazione regionale.

Cavallari ha quindi ricordato che in questa edizione si sono celebrati i 10 anni dalla nascita del Foro, e ha sottolineato "i risultati tangibili in termini di sostegno ai rapporti tra imprenditori e di progetti concreti, avviati proprio a partire dagli incontri realizzati".

Nel corso del Foro di Montevideo sono stati scelti temi che riflettono l'interesse comune ad un più approfondito rapporto con l'Italia da parte dei Paesi partecipanti. Tra questi il turismo sostenibile, il sistema Moda, la produzione lattiero-casearia e i processi di innovazione nelle Pmi, in particolare nella filiera del legno.

Un panel specifico e' stato dedicato a un tema trasversale e di particolare rilevanza come quello degli strumenti finanziari e di supporto all'internazionalizzazione delle Pmi, con la partecipazione di rappresentanti di 30 associazioni di categoria, tra cui per l'Italia Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato Bergamo e Mario Pozza, presidente di Assocamerestero e Unioncamere Veneto.

A margine del Foro, la segretaria Cavallari, accompagnata dall'ambasciatore dell'Uruguay a Roma Ricardo Varela, ha tenuto una "lunga e cordiale riunione" con il ministro degli Esteri dell'Uruguay, Omar Paganini con cui ha discusso della possibilita' di "una collaborazione con le istituzioni del Paese soprattutto nell'ambito della formazione professionale" e "di possibili future iniziative congiunte anche in vista dell'imminente firma di un accordo con l'agenzia di cooperazione uruguaiana Auci". Tra i temi toccati anche quello della cooperazione spaziale, soprattutto in vista della creazione dell'Agenzia spaziale uruguaiana e più nell'immediato della costruzione di porti per lanci periorbitali.



