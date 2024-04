Candidato a presidente di Panama, 'chiuderò la rotta migratoria'

Il candidato alla presidenza di Panama, José Raúl Mulino, in testa ai sondaggi per le elezioni del 5 maggio, ha promesso di "chiudere" la giungla del Darien ai migranti diretti negli Stati Uniti.

Il Darien, al confine tra Colombia e Panama, è diventato negli ultimi anni un corridoio per i migranti che cercano di raggiungere gli Usa dal Sud America.

Nel 2023 più di 520.000 persone, per la maggior parte venezuelani, hanno attraversato il percorso di 266 km, considerata la selva più pericolosa dell'America Latina.

"Il confine degli Stati Uniti, invece del Texas, si è spostato a Panama. Quindi dobbiamo fare un lavoro trilaterale per far capire che Panama non è un Paese di transito per gli immigrati", ha detto Mulino, ex ministro della Sicurezza dell'ex presidente Ricardo Martinelli (al governo dal 2009 al 2014).





