A Lima una nuova app per la mobilità in sicurezza

In Peru' entrera' in funzione a maggio una app di mobilita' con autisti provenienti esclusivamente dalla polizia e dall'esercito con l'obiettivo di fornire ai passeggeri maggiore sicurezza nel contesto di un'allarmante incremento della delinquenza.

L'iniziativa, che ha gia' creato curiosita' e attesa tra l'opinione pubblica, prevede inoltre l'uso di veicoli dotati di videocamere interne ed esterne, mentre si garantisce che i conducenti sono addestrati nella "guida difensiva ed evasiva" e in arti marziali come il 'krav maga'.

L'app, dal suggestivo nome "Army Driver", non ha ancora preso il via in Peru' ma gia' punta ad espandersi anche in Colombia e in Messico, due piazze dove il problema della sicurezza e' forse anche piu' urgente che in Peru'.

Lo riferisce il ceo Jose' Ugarte, ex militare e gia' proprietario di una scuola di addestramento militare, che afferma di aver gia' reclutato circa 1500 autisti pronti ad entrare in funzione.

In Peru' i conducenti non potranno tuttavia circolare armati dato che la legge non lo consente.



