Google inaugura sede in El Salvador, fornirà servizi al governo

Il presidente Nayib Bukele ha inaugurato gli uffici a San Salvador del colosso informatico Google, sostenendo che "col tempo il nostro Paese sarà fra i più competitivi al mondo a livello tecnologico.

L'avvio delle attività della compagnia statunitense in El Salvador era atteso, dopo l'annuncio formulato il 29 agosto 2023 dai vertici di Google Cloud dell'apertura di una sede operativa nel Paese centroamericano.

Prendendo la parola durante la cerimonia inaugurale, il presidente di Google Cloud America Latina, Eduardo López, ha sottolineato che "oggi Google ed El Salvador iniziano un viaggio congiunto per modernizzare questo Paese".

A questo fine, rileva il portale ElSalvador.com, il gigante informatico e il governo di El Salvador hanno firmato un contratto di sette anni per la fornitura di servizi che riguarda l'utilizzo dello strumento di archiviazione dei dati per l'area governativa.

L'accordo include lo sviluppo di un elemento di sicurezza informatica e l'accesso a termine al sistema di connettività 5G nei grandi centri salvadoregni.

A sua volta il capo dello stato ha osservato che "sicuramente conoscete le grandi sfide che abbiamo dovuto affrontare nel campo della salute. Nel tempo continueremo a sviluppare nuove applicazioni e nuove tecnologie per il sistema sanitario pubblico e l'istruzione".



