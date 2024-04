Arrestato un altro attivista accusato di voler uccidere Maduro

Agenti del Servizio d'intelligence bolivariano (Sebin) del Venezuela hanno arrestato l'attivista e giornalista Carlos Julio Rojas, presumibilmente legato ad un piano per assassinare il presidente Nicolás Maduro durante l'iscrizione della sua candidatura per le elezioni del 28 Luglio.

L'informazione è stata confermata sui social dal procuratore generale, Tarek William Saab.

La Procura collega Rojas con questo presunto tentativo di omicidio per il quale erano stati precedentemente arrestati due membri di Vente Venezuela, il partito della leader dell'opposizione María Corina Machado, alla quale è stato vietato di partecipare alle elezioni perché interdetta da incarichi pubblici. Sette membri della squadra elettorale di Machado sono stati incarcerati nelle ultime settimane, mentre su altri sette pendono altrettanti mandati di arresto.

"Aumenta la persecuzione in Venezuela, due uomini in nero hanno rapito l'attivista comunitario e giornalista Carlos Julio Rojas a Caracas, secondo quanto denunciano i suoi parenti.

Liberate Carlos Julio Rojas", ha affermato su X l'ong per i diritti umani Provea.



