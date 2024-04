La ministra degli Esteri argentina in Brasile e Colombia

La ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, avrà oggi in Brasile il primo incontro ufficiale con il suo omologo, Mauro Vieira. La riunione sarà essenziale per rafforzare il legame bilaterale di Buenos Aires con il suo principale partner commerciale, dopo le tensioni dovute alle divergenze politiche tra il presidente ultraliberista Javier Milei e quello progressista Luiz Inacio Lula da Silva.

La visita di Mondino arriva pochi giorni dopo il viaggio di Milei in Texas, dove ha incontrato il magnate sudafricano Elon Musk, che nei giorni scorsi ha approfondito la battaglia contro la magistratura brasiliana per aver bloccato alcuni account su X. Secondo il portavoce della Presidenza, Manuel Adorni, il leader argentino avrebbe offerto "collaborazione" a Musk nel conflitto che il suo social mantiene in Brasile.

Dopo il viaggio a Brasilia, Mondino venerdì si recherà in Colombia per incontrare il ministro degli Esteri Luis Murillo.

Anche in questo caso Mondino dovrà cercare di riallacciare i rapporti tra i due Paesi, dopo la tensione diplomatica iniziata da Milei contro il presidente colombiano Gustavo Petro, da lui definito un "terrorista assassino".



