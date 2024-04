Il Brasile interessato a importare gas dall'Argentina

Il ministro degli Esteri del Brasile Mauro Vieira ha espresso l'interesse del suo Paese per l'importazione di gas naturale dalla riserva Vaca Muerta, in Argentina.

"Abbiamo discusso le prospettive della cooperazione energetica con la costruzione del gasdotto a Vaca Muerta a Neuquén [nella Patagonia argentina]", ha commentato Vieira al termine di un bilaterale con la ministra degli Esteri argentina Diana Mondino, evidenziando che "si è aperta una nuova finestra di opportunità". "Da un lato, abbiamo la possibilità di esportare prodotti brasiliani per l'edilizia, dall'altra possiamo migliorare la nostra sicurezza energetica nazionale e regionale, attraverso la possibilità di importare gas dall'Argentina".

Dal canto suo la ministra Mondino ha affermato che la "questione energetica è di grande complessità", ma che "sta avanzando". "Abbiamo risultati sempre migliori a Vaca Muerta grazie ai progressi tecnologici", ha analizzato. "C'è interesse reciproco. La capacità produttiva argentina può soddisfare le nostre esigenze e quelle del Brasile, c'è allineamento di interessi", ha concluso Mondino.



