Sondaggio elettorale, la candidata di Machado batterebbe Maduro

La filosofa e docente venezuelana Corina Yoris, designata come sostituta della principale leader dell'opposizione, María Corina Machado (che ieri ha ricevuto il sostegno anche della premier Giorgia Meloni), sconfiggerebbe Nicolás Maduro alle presidenziali del 28 luglio se fosse ammessa come candidata: lo rivela l'ultimo sondaggio realizzato dall'istituto More Consulting, In un contesto in cui un candidato generico è indicato da Machado, i dati mostrano che l'opzione otterrebbe un appoggio significativo, con il 45,8% delle intenzioni di voto nell'opposizione non allineata. L'attuale presidente Maduro, candidato alla rielezione, registra invece il 21,6%, seguito da Benjamín Rausseo con il 6,5%. Tra gli intervistati, il 5,9% ha dichiarato che non voterebbe per nessuno dei candidati presentati. Altre opzioni, come Manuel Rosales, Javier Bertucci, Antonio Ecarri e José Brito, ottengono percentuali di intenzione di voto nettamente inferiori.

Una fetta significativa di intervistati, inoltre, opta per l'opzione "Non so/Nessuna risposta", che riflette la complessità e l'incertezza che circonda il panorama politico elettorale in Venezuela.



