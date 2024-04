Nuova farfalla scoperta nella cittadella di Machu Picchu

Il ministero dell'Ambiente del Perù ha annunciato oggi la scoperta di una nuova specie di farfalla notturna nel parco della storica cittadella incaica di Machu Picchu, a cui è stato dato il nome di Ochrodota Camposorum.

Il Servizio nazionale delle Aree protette dello stato (Sernanp) ha indicato che la nuova specie fa parte del genere Ochrodota camposorum, nell'ambito del quale sono state censite 11 specie tra il 1984 e il 2017, in America centrale e meridionale.

Nel solo parco nazionale di Machu Picchu, ricordano gli esperti peruviani, nel corso degli anni sono state scoperte e studiate non meno di 365 specie di farfalle.

L'individuazione della Ochrodota Camposorum è stata fatta nell'ambito dello studio faunistico di alcuni gruppi di lepidotteri notturni dell'area del santuario storico sviluppato dal ricercatore Juan Grados per conto del Museo di Storia naturale dell'Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

A differenza di altre specie, questa farfalla è caratterizzata dal disegno colorato sulle zampe, mentre sul lato dorsale delle ali posteriori presenta un'ampia striscia marrone sul margine esterno con alcune macchie color crema.

Si deve ricordare che le farfalle erano molto considerate ai tempi degli Inca. Nella mitologia incaica infatti erano relazionate all'Hanan Pacha, il 'mondo di sopra' dove vivevano gli dei tutelari (Viracocha, Inti, Mama Killa, Pachacámac, Mama Cocha e Illapa.).



