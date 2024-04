Musk incontra Milei per "un futuro entusiasmante e stimolante"

E' stato un incontro riservato del quale sono solo state diffuse solo foto e post sui social quello avvenuto oggi negli Usa tra il presidente dell'Argentina, Javier Milei, e il tycoon sudafricano, Elon Musk.

"Verso un futuro entusiasmante e stimolante" ha scritto Musk in una pubblicazione sulla sua rete social X dove lo si vede ritratto insieme al leader ultraliberista nella ormai classica posa con i pollici alzati.

Il presidente argentino ha postato a sua volta varie foto con Musk accompagnate dalla sua tipica esclamazione "Viva la libertad, carajo".

Durante l'incontro i due hanno tenuto una breve riunione alla quale hanno partecipato anche la sorella, Karina, e l'ambasciatore argentino a Washington, Gerardo Werthein.

Successivamente la comitiva argentina è stata accompagnata dallo stesso Musk in una visita alla fabbrica che si estende su una superficie di oltre 1000 ettari, mentre Milei è stato invitato a provare anche il nuovissimo Cybertruck di Tesla, suv elettrico già diventato iconico per il suo design controverso.

La visita di Milei alla megafabbrica GigaTesla ad Austin, in Texas, suggella una grande affinità che fino ad oggi era stata espressa solo per via virtuale e che riguarda principalmente le idee della libertà e la loro piena applicazione in campo economico.

Secondo quanto ha confermato il presidente argentino con un repost su X, Musk dovrebbe visitare a sua volta l'Argentina nel secondo semestre per partecipare a un congresso di tecnologia.





