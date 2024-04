In Amazzonia maxi sequestro di mercurio nella riserva Yanomami

Le autorità del Brasile hanno assestato un duro colpo alle organizzazioni criminali che gestiscono l'estrazione mineraria illegale nella riserva indigena Yanomami in Amazzonia, sequestrando oltre 114 chili di mercurio utilizzato per separare l'oro dal fango.

La sostanza è considerata una delle principali cause dell'emergenza umanitaria che affligge i popoli originari della regione a causa degli effetti della contaminazione dell'ambiente. L'operazione interforze nella regione al confine con la Guyana - durata 36 giorni cui hanno partecipato 343 agenti - ha portato allo smantellato tutte le infrastrutture necessarie per le attività illecite.

Sotto sigilli sono finiti anche sei aerei utilizzati nelle 180 piste di atterraggio abusive identificate. Sono state inoltre sequestrate 13 imbarcazioni utilizzate per gli spostamenti via fiume, 12 draghe fluviali, 200 motori da barca, 36 generatori di corrente e 24 antenne satellitari Starlink utilizzate per i collegamenti a internet.

Le forze di sicurezza federali hanno smantellato 49 accampamenti usati dai minatori illegali.



