Le grandi imprese brasiliane di Caxias do Sul sotto i riflettori

L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese, ha concluso la sua visita di tre giorni nello Stato meridionale di Rio Grande do Sul approfondendo la conoscenza di un'importante realtà economica del Paese sudamericano, quella della città di Caxias do Sul.

Accompagnato dal console generale d'Italia a Porto Alegre, Valerio Caruso, e dal console onorario di Caxias do Sul, Gelson Castellan, Cortese ha partecipato all'incontro "Business Italia-Brasile: opportunità e sfide", organizzato dal gruppo di leader aziendali Lide presso la Camera di industria, commercio e servizi di Caxias. Secondo l'ambasciatore, il momento è propizio per espandere le relazioni commerciali tra i due Paesi.

"I 150 anni dell'immigrazione italiana sono già un ottimo motivo per rafforzare le relazioni. Inoltre, il Brasile detiene la presidenza del G20, quindi quest'anno si prevede che almeno 15 ministri italiani visiteranno il Paese. Credo che qui ci siano grandi prospettive per le imprese italiane", ha affermato il diplomatico incontrando gli imprenditori.

Cortese ha anche visitato l'Università di Caxias do Sul, dove è stato accolto dal rettore Gelson Rech che, oltre ad evidenziare le relazioni accademiche e lo scambio di studenti e professori che l'ateneo intrattiene con sei istituzioni italiane, ha annunciato la stipula di un accordo con l'Università di Siena. Cortese ha poi visitato il più grande impianto di grafene dell'America Latina installato da un'università.

Prima di concludere la sua missione, l'ambasciatore ha partecipato ad un pranzo con i rappresentanti della comunità italiana del Rio Grande do Sul.



