Serra Gaucha brasiliana e Italia unite da un Fronte parlamentare

Rio Grande do Sul, quarta economia del Brasile, con 3,2 milioni di discendenti italiani - che valgono un terzo della popolazione dello stato - si è dotata di un Fronte parlamentare bilaterale per costruire nuovi ponti con i territori delle radici. L'iniziativa, che ha già riscosso l'adesione di 45 su 55 deputati, di tutto lo spettro politico, è stata celebrata con un evento solenne e molto partecipato presso il Teatro Dante Barone, nel centro storico di Porto Alegre, in occasione della visita dell'ambasciatore italiano in Brasile, Alessandro Cortese. Tra i numerosi interventi, anche quello del governatore, Eduardo Leite, del console generale di Porto Alegre, Valerio Caruso, e del presidente dell'Assemblea legislativa, Adolfo Brito.

"Il Fronte Italia-Brasile è un importante strumento per rafforzare le storiche relazioni tra il popolo gaucho e quello italiano", ha osservato Cortese nel suo saluto alla folta comunità, evidenziando come quasi tutti i parlamentari del territorio abbiano deciso di parteciparvi, a "dimostrazione che le relazioni tra i Paesi si basano su una naturale vicinanza".

Nel suo discorso Cortese - già consigliere diplomatico del presidente della Camera dei deputati (2008-2012) - ha ricordato come "il Parlamento rappresenti tutto il popolo, nella sua diveristà e nella sua ricchezza", sottolineando l'importante carattere di "inclusività" del Fronte, che assume un valore persino maggiore alla luce delle commemorazioni del 150esimo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile. E il nuovo organismo - presieduto dal deputato Guilherme Pasin - contribuirà alle celebrazioni del 2025, anno in cui Rio Grande do Sul celebra la stessa ricorrenza (qui la prima massiccia emigrazione italiana, prevalentemente del nord-est, è arrivata a partire dal 1875).

Proprio per procedere con un quadro omogeneo e coordinato alla preparazione delle celebrazioni del 150mo dell'immigrazione nel Rio Grande, il governatore - che ha accolto Cortese, a Palazzo Piratini, con gli onori militari - ha creato una commissione incaricata delle celebrazioni, che saranno disseminate su tutto il territorio, dove si trovano case vinicole di eccellenza, tanto che nella regione viene prodotto il 90% del vino e dello spumante brasiliani.

Nel suo intervento Leite ha poi ricordato la missione in Italia dei prossimi giorni (la partenza è prevista per venerdì 12 aprile), che lo porterà in Veneto per aprire nuovi canali di scambio. Nel corso dell'evento al Teatro Baroni, Caruso, tra i consoli generali più giovani d'Italia (34 anni a giugno), ha ricevuto la medaglia della 56ma Legislatura in un clima di grande festa: un riconoscimento della comunità per il lavoro svolto nei due anni di permanenza alla guida della sede diplomatica di Porto Alegre, dove ha messo in moto un programma di avvicinamento alle comunità e di modernizzazione dei servizi consolari.



