Tutto il personale diplomatico messicano lascia l'Ecuador

- Tutto il personale diplomatico messicano presente in Ecuador rientra oggi con i propri familiari con un volo commerciale da Quito a Città del Messico. Si tratta in tutto di 18 persone. Lo ha reso noto la ministra degli Esteri, Alicia Barcena con un videomessaggio pubblicato su X.

L'ambasciata messicana a Quito - ha proseguito Barcena - "chiude a tempo indefinito e sospende i servizi consolari.

Tuttavia, la comunità messicana in Ecuador potrà ricevere assistenza attraverso il Sistema di registrazione dei messicani all'estero (Sirme), e presso le ambasciate dei Paesi vicini come Cile, Colombia e Perù".



