Incendio su una piattaforma di Pemex in Messico, 9 feriti

Un incendio è stato registrato nella serata di ieri su una piattaforma off-shore dell'impresa statale messicana Pemex, a Campeche, con un bilancio di nove lavoratori feriti. Sui social network video e fotografie testimoniano le fiamme e una densa colonna di fumo.

In un comunicato diffuso sul suo profilo X, Pemex ha spiegato che si è trattato di "un focolaio nella zona delle tubature del gas combustibile" che alimenta i macchinari, domato in meno di mezz'ora grazie all'attivazione del piano di risposta alle emergenze.

Il colosso energetico ha riportato due feriti tra i suoi lavoratori e sette di altre aziende (3 di Diavaz e 4 di Coter) "con ferite non gravi". Tutti sono stati trasferiti all'ospedale di Ciudad del Carmen per le cure.



