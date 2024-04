Respinta in Paraguay la mozione contro l'ex presidente Abdo

Prosegue la guerra intestina all'interno della coalizione di governo del Paraguay tra la fazione che fa capo all'ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) e all'attuale capo dello Stato, Santiago Pena, con quella guidata da un altro ex presidente, Mario Abdo Benitez (2018-2023).

Nell'ambito di questo scontro la commissione Affari Costituzionali ha respinto oggi una mozione per revocare l'immunità di Abdo Benitez come senatore a vita. Il predecessore di Pena è accusato di "aver messo in piedi durante il suo governo un sistema per generare inchieste giudiziarie contro i suoi avversari politici con l'obiettivo di indebolirli".

Un'accusa questa che viene respinta al mittente da Abdo Benitez i cui avvocati hanno presentato a loro volta documenti che dimostrerebbero contatti tra Cartes e gli attuali vertici della Procura con l'obiettivo di estrometterlo. Cartes - padrino politico dell'attuale presidente Pena - è stato sanzionato nel 2022 dal governo degli Stati Uniti per il suo coinvolgimento in "significativi atti di corruzione".

"Horacio Cartes ha utilizzato la presidenza per ostacolare un'inchiesta sul crimine transnazionale e sulla sua partecipazione in attività corrotte inclusi i legami con organizzazioni terroristiche ed entità già sanzionate dagli Stati Uniti", aveva affermato l'ambasciatore Usa ad Asuncion, Marc Ostfield, annunciando le sanzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA