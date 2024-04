Milei insiste nella 'riconciliazione con le forze armate'

Il presidente argentino, Javier Milei, ha ribadito la sua volontà di promuovere una 'nuova era di riconciliazione' con le forze armate a cui il suo governo concederà "il rispetto che gli è stato sempre negato" fin dal ritorno della democrazia nel 1983.

Lo ha affermato nel suo discorso in occasione della commemorazione del 42mo anniversario dell'inizio della guerra delle Falkland-Malvinas intrapresa dal governo militare del generale Leopoldo Galtieri.

"Non c'è sovranità né rispetto internazionale se la dirigenza politica non rispetta le forze armate, e quel tempo è finito", ha detto il leader ultraliberista.

Milei ha quindi invitato i rappresentanti dello Stato maggiore delle forze armate a partecipare alla convocazione per il cosiddetto 'Patto di Maggio', che riunisce in dieci punti il programma di equilibrio fiscale e di riforme (fiscale, del lavoro e della previdenza) del governo.

"Sarà il primo passo di una nuova dottrina", ha assicurato il leader ultraliberista, accompagnato nell'occasione dalla vicepresidente Victoria Villaruel, figlia di un veterano della guerra e conosciuta per la sua posizione di rivendicazione del ruolo dei militari anche durante la dittatura.



