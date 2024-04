In Brasile superati i 2,5 milioni di casi di febbre dengue

Il Brasile ha superato la soglia dei 2,5 milioni di contagi da febbre dengue nel 2024. Lo riferisce il ministero della Salute secondo cui alla data del primo aprile i casi registrati sono 2.573.293. Il bilancio dei decessi causati da patologie legate al contagio è salito a 923.

La mortalità resta allo 0,3%. Il maggior numero di morti si registra nel Distretto federale (Df) della capitale Brasilia che concentra il 20% dei decessi a livello nazionale: 187. Il Df registra anche la più alta incidenza del Paese con 6.751,4 casi per centomila abitanti, sei volte superiore alla media nazionale di 1.267,2. Lo stato con il maggior numero di contagi in valore assoluto è Minas Gerais con 832.393.

In un recente rapporto l'Organizzazione panamericana della Sanità (Paho) ha indicato che a causa degli oltre 3,5 milioni di contagi e oltre mille morti, il continente americano si avvia a registrare nel 2024 la peggiore epidemia di febbre dengue della storia. Nel continente - dove si concentra l'80% dei casi mondiali - l'incidenza della malattia è aumentata del 249% rispetto allo scorso anno e del 354% rispetto alla media degli ultimi 5 anni.



