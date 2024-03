La procura peruviana, 'Boluarte ci consegni i Rolex'

La presidente peruviana, Dina Boluarte, "dovrà presentarci gli orologi" nella sua deposizione fissata per il 5 aprile. Lo afferma la procura in un comunicato, rispondendo alle dichiarazioni del capo di Stato, al centro di un'indagine con l'accusa di arricchimento illecito, per una collezione di orologi di lusso non dichiarata.

Nella nota la procura spiega che "la presidente non ha consegnato i Rolex durante le perquisizioni, nonostante gli fossero stati richiesti", aggiungendo che gli interventi presso il domicilio di Boluarte e al Palazzo del governo "sono stati ordinati" dalla Corte suprema "ed è pertanto escluso che siano stati incostituzionali, illegittimi e abusivi".



