Premier Perù, 'Boluarte non si dimette, giustizia politicizzata'

Il premier peruviano, Gustavo Adrianzen, dal suo account X esclude le dimissioni della presidente Dina Boluarte per lo scandalo Rolex. "Noi ministri - scrive - esprimiamo la nostra solidarietà al capo di Stato e respingiamo con forza queste azioni politiche destabilizzanti, che si ammantano di discutibili disposizioni giurisdizionali, e riaffermano la politicizzazione della giustizia".

Secondo Adrianzen, "il rumore politico che si sta facendo è grave e colpisce gli investimenti e il Paese nel suo complesso.

Ciò che è accaduto nelle ultime ore sono azioni sproporzionate e incostituzionali".

Il premier afferma che Boluarte "si trova nella sua residenza all'interno del Palazzo del governo e rilascerà dichiarazioni alla Procura quando sarà convocata. Ha chiesto un rinvio e, stranamente, non è stato accettato. Nonostante ciò, continua a collaborare con la procura" evidenzia.

"Facciamo appello alle forze politiche e sociali affinché vigilino sull'ordine costituzionale. Il presidente e il gabinetto sono determinati a continuare a lavorare per la riattivazione economica e la sicurezza. Questa è la priorità.

Nessuno pensa di dimettersi a causa di questa azione sproporzionata", conclude.



