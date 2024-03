Linciaggio in Messico per l'omicidio di una bambina di otto anni

Il Venerdì santo nel Messico meridionale è stato funestato dal linciaggio di una donna picchiata a morte e di due uomini finiti in ospedale perché sospettati di essere responsabili dell'omicidio di una bambina di otto anni, un caso che ha suscitato forte indignazione nel Paese.

Le violente proteste sono iniziate dopo il ritrovamento del corpo della piccola Camila Gomez, lungo una strada vicino alla città di Taxco. I familiari di Camila si sono uniti ai residenti di Taxco per protestare contro la polizia e chiedere giustizia.

I filmati diffusi sui social media mostrano le forze dell'ordine mentre assistono al brutale pestaggio in pieno giorno.

Camila era scomparsa mercoledì dopo essere entrata nella casa di un vicino per fare un bagno in piscina. La madre di Camila si era rivolta alla polizia poche ore dopo aver ricevuto messaggi telefonici che chiedevano un riscatto per liberarla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA